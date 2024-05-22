Берлин не собирается передавать Киеву блокированные российские активы

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в среду, 22 мая, заявил, что правительство Германии по-прежнему выступает против конфискации блокированных российских активов для оказания помощи Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель кабмина ФРГ сказал: «Позиция Германии по поводу замороженных в Европе российских активов остается неизменной – их конфискация недопустима. Речь идет о передаче Украине доходов от замороженных активов. О передаче самих активов речи не идет».

Следует отметить, что представитель Минфина ФРГ Шарлотте Мигенда подтвердила заявление Хебештрайта и сказала, что «согласно нашей сегодняшней позиции, фонд активов российского Центробанка остается нетронутым. Этим мы соблюдаем фундаментальные международно-правовые принципы, такие как иммунитет государства».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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