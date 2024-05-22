Захарова обеспокоилась состоянием Бербок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 22 мая, заявила, что обеспокоена состоянием министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок после ее интервью телеканалу ZDF, где она заявила, что «половина мира каждый день работает только над тем, чтобы отстаивать мир. Но для этого также нужен российский Президент, который, как ни печально, совсем не желает говорить».

Комментируя заявление главы германской дипломатии, Захарова в своем Telegram-канале написала: «Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его «половина».

«Первое. Буквально в ежедневном режиме ЕС, США, Британия и всё это натовское ОПГ принимают решения об увеличении поставок вооружений в зону конфликта. Если именно под этим они совершенно серьезно понимают «отстаивание мира», то тезисы в немецком МИДе пишет искусственный интеллект, в который ничего кроме пресс-релизов с сайта Госдепа не загружали. Второе. На переговоры Россия согласилась сразу, как только её об этом попросил Киев весной 2022 года. Правда, потом к Зеленскому прибыл тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и уговорил представителей киевского режима прервать их. Вот прямая цитата главы переговорной делегации Давида Арахамии: «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И давайте будем просто воевать». Третье. Под давлением США в сентябре 2022 года Зеленский* подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой. Так о чем же это Анналена?», – задалась вопросом представитель российского МИДа.

*Объявлен в роыск МВД РФ

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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