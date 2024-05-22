Грузинский закон «об иноагентах» стал поводом для требований открыть «второй фронт» против России

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятый парламентом закон «О прозрачности иностранного влияния», стал поводом для требований к Тбилиси открыть «второй фронт» с Россией, но этого допустить нельзя, – сообщает в среду, 22 мая, Первый грузинский телеканал.

В интервью телеканалу Кобахидзе сказал: «С начала 2022 года был серьезный интерес к открытию в Грузии «второго фронта», который ослабил бы позиции России, но это уничтожило бы нашу страну. Такой интерес остается и сегодня. В сегодняшнем мире существует глобальная партия войны, которую совершенно не интересует судьба Грузии, ее интерес заключатся лишь в ослаблении позиций России».

«Если говорить о законе «О прозрачности», то точно такой же закон принимает сегодня Турция, даже более жесткий, чем у нас. При этом, никаких претензий к Турции, стране члену НАТО, ни у кого нет. Логика проста, Турцию, в отличие от Грузии не заставишь открыть «второй фронт», – подчеркнул Кобахидзе и добавил: «Действующие власти Грузии могут сдаться, уйти в отставку, но тогда власть перейдет в руки политической силы, правившей до 2012 года. Гарантированным итогом действий этой политический силы будет украинизация Грузии и открытие «второго фронта» в очень короткие сроки, поэтому мы этого не допустим».

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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