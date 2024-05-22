США объяснили, почему не могут признать Россию «страной-спонсором терроризма»

Глава Госдепа США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса в среду, 22 мая, заявил, что Соединенные Штаты не могут внести Россию в список «стран-спонсоров терроризма», поскольку она таковой не является, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, почему администрация США не включила Россию в перечень стран-спонсоров терроризма, о чем просил Киев, Блинкен сказал: «Во-первых, агрессия – это не терроризм, это разные вещи. Во-вторых, обеспокоенность по поводу признания страной-спонсором терроризма, на наш взгляд, не подходит к тому, чем занимается Россия, поскольку это грозит подрывом некоторого многостороннего сотрудничества и координации действий, которые у нас были по санкциям в отношении Москвы».

«К тому же, в случае признания России страной-спонсором терроризма, будет чрезвычайно трудно обратить это вспять, если мы когда-нибудь дойдем до мирных переговоров. Кроме того, реальной проблемой является то, что это могло бы помешать нашим очень активным усилиям, направленным на обеспечение оплаты Россией ужасного ущерба Украине, включая использование ее суверенных активов. Они могут оказаться заблокированными в ходе судебного разбирательства, если мы признаем Россию страной-спонсором терроризма», – подчеркнул глава американской дипломатии.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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