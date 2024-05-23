Захарова: Если «бить вглубь России», то по посольству США в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв конгрессмена США Майкла Маккола разрешить Украине наносить удары в глубину территории России, рекомендовала ударять по американскому посольству в Москве.
В своем Telegram-канале Захарова написала: «На слушаниях в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь территории России. Публикую для Майкла Маккола адрес «российской глубинки», по которому надо отработать в первую очередь: Москва, пл. Донецкой Народной Республики, д.1, стр.1-9 (Посольство США)».
«Если нужна детализация по автопарку американских дипломатов, просьба обращаться в Департамент государственного протокола МИД России», – добавила российский дипломат.
Москва, Иван Бабурин
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