Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в четверг, 23 мая, сообщила, что направила своему киевскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из 500 пленных, которых Украина отказывается забирать уже несколько месяцев.

В своем Telegram-канале Москалькова написала: «За несколько месяцев не удалось добиться того, чтобы Украина забрала обмен своими пленными. Украинской стороной был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, вы создаете все новые надуманные условия. Полный список таких украинских военнослужащих опубликован в телеграм-канале Маргариты Симоньян. Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с вниманием к мерам по ускорению обменных процессов».

«Россия также предложила украинской стороне провести обмен двух католических священников на двух православных священников. Но Украина, совершенно непонятно по каким причинам, не дала согласия на такой обмен. Недавно я посетила католических священников в их помещении, убедившись, что условия соответствуют международным нормам. С одной их стороны была высказана лишь просьба, как можно быстрее увидеть своих родных и близких», – добавила российский омбудсмен.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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