Кадыров: Мечта – посадить Зеленского* в подвал в Чечне

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в четверг, 23 мая, заявил, что у него есть мечта – посадить главу киевского режима Владимира Зеленского* в подвал в Чечне, – сообщает телеканал RT.

На вопрос о сроках окончания конфликта с Украиной глава Чеченской республики сказал: «Это же война. Они (Запад, – прим.ред.) изначально отправляли им много оружия. Но, что бы они ни отправляли, войну мы выиграем. Нацистов не будет. Чем больше будет длиться война, тем меньше станет шайтанов. Мир очистится от шайтанов».

На вопрос, какая судьба ждет Зеленского*, Кадыров сказал: «У меня мечта – посадить Зеленского в наш подвал в Чечне».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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