Правительство РФ выступило против голосования на выборах с 16 лет

Правительство России не поддержало законопроект, предоставляющий россиянам право голосовать на выборах с 16 лет в связи с отсутствием достаточных обоснований необходимости внесения предлагаемых изменений в законодательство РФ, – сообщает ТАСС

В отзыве российского правительства на предложенный законопроект, в частности, говорится, что он «не соответствует актам более высокой юридической силы. Так, согласно Конституции РФ гражданин может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет».

«В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют достаточные обоснования необходимости внесения в законодательство РФ предлагаемых изменений, в том числе не содержатся сведения, свидетельствующие о неэффективности действующего правового регулирования, статистические данные и данные правоприменительной практики, указывающие на проблемы правоприменения. На основании изложенного правительство РФ не поддерживает законопроект», – заявили в российском кабмине.

Ранее сообщалось, что в пояснительной записке законопроекту было указано: «...к 16-летию молодые люди уже готовы принимать осознанные решения, включая выбор политиков».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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