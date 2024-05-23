СМИ: США готовятся ввести санкции против грузинских политиков, продвигавших закон «об иноагентах»

Сенатор от штата Айдахо Джим Риш и его коллега от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин представят в четверг, 23 мая, «Закон о народе Грузии», в котором будет предложено наложить санкции на грузинских политиков, разрабатывавших и продвигавших закон об иноагентах («О прозрачности внешнего влияния»,– прим.ред.), – сообщает в четверг, 23 мая, издание Politico.

Со ссылкой на документ американское издание пишет: «Законопроект США наложит запреты на поездки и другие санкции против грузинских политиков, обвиняемых в препятствовании евроатлантической интеграции Грузии и в том, что они стоят за коррупцией, нарушениями прав человека и усилиями по продвижению закона об иностранных агентах или содействию его принятию. Законопроект также призывает к приостановке стратегического диалога между США и Грузией, в рамках которого обе страны совместно работали над вопросами безопасности и демократии».

«Законопроект не только нацелен на правящую партию «Грузинская мечта» и других чиновников, но также предполагает выделение не менее 50 миллионов долларов на поддержку проектов демократии и верховенства закона в Грузии, а также инициирует расследование иностранного вредоносного влияния в стране», – говорится в публикации Politico.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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