Известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в четверг, 23 мая, заявил, что если конфликт на Украине не удастся урегулировать дипломатическим путем, то он завершится сокрушительным разгромом Киева, – сообщают СМИ.

В своем блоге на платформе Substack Херш написал: «За время пребывания Джо Байдена в Белом доме в качестве президента Америка потратила $175 млрд на войну, в которой невозможно победить, и которая не будет выиграна. Ее можно завершить только за счет дипломатии, если в Вашингтоне и Киеве возобладает рациональное начало В противном случае плохо обученную, недоукомплектованную и недоснаряженную украинскую армию ждет сокрушительное поражение. Мне известно, что в последние недели несколько украинских боевых бригад заявили своему командованию, что больше не будут участвовать в самоубийственном наступлении против лучше подготовленных и оснащенных российских сил. …Один представитель американской администрации мне сказал, что продвижение российских войск указывает на то, что в случае начала переговорного процесса Москва обеспечит себе возможность вести обсуждения с позиции силы».

«В разведывательном сообществе США давно были опасения по поводу иррациональных взглядов Байдена на Россию и Путина, восходящих еще ко временам его работы в сенате. В спецслужбах есть, кто считает, что США несут свою долю ответственности за конфликт на Украине», – пишет журналист.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube