В Бишкеке состоится заседание руководителей спецслужб стран СНГ

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в четверг, 23 мая, сообщил, что в Бишкеке в пятницу, 24 мая, пройдет заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств – участников Содружества независимых государств (СНГ).

В сообщении ЦОС ФСБ РФ, в частности, говорится: «24 мая в Бишкеке (Киргизская Республика) состоится 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников Содружества Независимых Государств (...). На заседании основное внимание предполагается уделить выработке единых подходов к оценке угроз безопасности стран Содружества и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации. …В ходе встречи будут определены совместные меры по выявлению и пресечению деятельности лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки и насильственного изменения конституционного строя в государствах – участниках СНГ».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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