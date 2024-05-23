Белоруссия направит гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения российским регионам

Совет министров Белоруссии в четверг, 23 мая, принял постановление об отправке гуманитарной помощи в Оренбургскую и Курганскую области, пострадавшие от наводнения, – сообщают местные СМИ.

В документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, в частности, говорится: «Обеспечить организацию доставки груза гуманитарной помощи, в состав которого войдут медикаменты, одежда и обувь, постельные принадлежности, консервы, уборочный инвентарь на общую сумму более 1,3 млн. белорусских рублей, что составляет более 36,6 млн. рублей по текущему курсу Национального банка Белоруссии, поручено МЧС. Спасательному ведомству опручено командировать в пострадавшие российские регионы своих сотрудников для ее сопровождения и передачи. Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено оказать содействие в передаче гуманитарной помощи».

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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