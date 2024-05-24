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Пятница, 24 мая 2024, 18:00 мск

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Песков высказался о переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 мая, заявил, что речи о переговорах на предмет фиксации границ по нынешней линии фронта на Украине не идет, – сообщают СМИ.

Комментируя сообщения западных СМИ о том, что Россия готова к переговорам по фиксации границ по нынешней линии фронта, представитель Кремля сказал: «Это не так. Переговоры нужны, чтобы достичь цели в рамках СВО. Президент неоднократно говорил, что готов к переговорам по ситуации на Украине, но для достижения целей в рамках СВО ели СВО понятные, реалии понятные, есть Конституция РФ, в которой зафиксирован состав регионов России. Путин указывал на ранее составленные очень сложные документы, которые могли бы быть неким фундаментом для начала каких-то дискуссий, но не более того».

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Конфликт на Украине, Политика, Россия, Путин Владимир, Украина,