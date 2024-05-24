В Вашингтоне заявили, что приглашать Украину в НАТО не планируется

Помощник госсекретаря США по дела Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на брифинге в пятницу, 24 мая, заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля приглашать Украину в альянс не планируется, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос представитель Госдепа сказал: «Мы не ожидаем, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне Украину пригласят присоединиться к альянсу. Однако в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники намерены продемонстрировать значительную поддержку в отношении Украины».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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