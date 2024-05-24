SOTA media* пополнила реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ включило SOTA media* в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций на территории России.

В соответствующем реестре на сайте Минюста РФ под номером165 значится НПО SOTA media* («СОТА медиа») (Литовская Республика).

Следует отметить, что ранее Генеральная прокуратура РФ также признала деятельность SOTA media* нежелательной на территории России.

Согласно данным надзорного ведомства, публикуемые SOTA media* материалы представляют собой «попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни страны, создать напряжение и раздражение в обществе. …SOTA media* являются гражданами западных стран и их резидентами, они действуют по заданию иностранных неправительственных организаций».

* Организация, признанная нежелательной в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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