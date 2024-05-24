В Госдепе назвали Китай участником конфликта на Украине

Помощник госсекретаря США по дела Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на брифинге в пятницу, 24 мая, заявил, что из-за поддержки России Китай является действующим субъектом в украинском конфликте, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления О»Брайен сказал: «Китай – действующее лицо в ходе специальной военной операции России на Украине. Без помощи Китая Россия не могла бы бомбить украинские города и атаковать гражданские объекты таким образом, как это происходит. Мы знаем, Китай слышит нас и он должен это прекратить!»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube