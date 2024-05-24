Россия вышла из соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия

Министерство иностранных дел РФ сообщило о прекращении межправительственного соглашения с Японией в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия.
В документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов, говорится: «21 мая 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в Токио 13 октября 1993 года».
Москва, Иван Бабурин
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