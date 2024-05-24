Гутерриш обязал Израиль исполнять решение МУС ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 24 мая, заявил, что Израиль обязан исполнять решение Международного суда ООН о прекращении военной операции в Рафахе, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой ООН, в частности, говорится: «Генеральный секретарь напоминает, что, в соответствии с Уставом и Статутом суда, решения являются обязательными, и надеется, что стороны будут должным образом выполнять постановление. В соответствии со Статутом суда, генеральный секретарь незамедлительно передаст Совету Безопасности уведомление о временных мерах, предписанных судом».

Ранее сегодня Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа.

Председатель суда Наваф Салам заявил: «Израилю предписано прекратить наступление в Рафахе, поскольку нынешняя ситуация чревата ростом риска нанесения непоправимого вреда правам жителей Газы».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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