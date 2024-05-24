Шеф Пентагона встретится с министром обороны Китая в Сингапуре

Министерство обороны США в пятницу, 24 мая, сообщило, что глава ведомства Ллойд Остин на следующей неделе проведет в Сингапуре очную встречу с коллегой из КНР Дун Цзюнем, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Пентагона, в частности, говорится: «Остин в Сингапуре планирует провести двухсторонние встречи со своими коллегами из Индо-Тихоокеанского региона и с министром обороны КНР адмиралом Дун Цзюнем, что станет продолжением их состоявшихся 16 апреля дискуссий в формате видеоконференции. Зарубежная командировка Ллойда Остина продлится 10 дней, в течение которых им также запланировано посещение Камбоджи и Франции».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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