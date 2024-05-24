Писториус сообщил о передаче Украине очередной системы ПВО

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус в пятницу, 24 мая, заявил, что Украина получила очередную немецкую систему противовоздушной обороны Iris-T, – сообщают немецкие СМИ.

В аккаунте Бундесвера в соцсети Х (экс-Twitter) сообщается, что Писториус сказал следующее: «Мы в очередной раз доставили в Украину комбинированную огневую часть, состоящую из Iris-T SLM и Iris-T SLS – современной и хорошо зарекомендовавшей себя системы противовоздушной обороны средней и малой дальности, непосредственно от немецкой промышленности. Новая система ПВО укрепит противовоздушную оборону Украины вместе с недавно поставленной системой Patriot».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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