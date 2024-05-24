российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 мая 2024, 22:35 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Писториус сообщил о передаче Украине очередной системы ПВО

Борис Писториус, скриншот видео Bloomberg

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус в пятницу, 24 мая, заявил, что Украина получила очередную немецкую систему противовоздушной обороны Iris-T, – сообщают немецкие СМИ.

В аккаунте Бундесвера в соцсети Х (экс-Twitter) сообщается, что Писториус сказал следующее: «Мы в очередной раз доставили в Украину комбинированную огневую часть, состоящую из Iris-T SLM и Iris-T SLS – современной и хорошо зарекомендовавшей себя системы противовоздушной обороны средней и малой дальности, непосредственно от немецкой промышленности. Новая система ПВО укрепит противовоздушную оборону Украины вместе с недавно поставленной системой Patriot».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Германия, Украина,