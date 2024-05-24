Блинкен заявил о доставке американских вооружений на линию фронта

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 24 мая, заявил, что выделенная ранее США военная помощь Украине уже доставлена на линию фронта под Харьков, – сообщают СМИ.

Блинкен, в частности, сказал: «Выделенная ранее для Украины пакет американской военной поддержки уже достиг линии фронта. Новая помощь будет передана так скоро, как это будет возможно. Объем нового пакета оценивается в 275 млн. долларов, в него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы и мины, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие. Новые поставки вооружений и техники должны помочь ВСУ отразить наступление России на Харьков».

Со своей стороны Пентагон подтвердил заявление Блинкена, выступив заявление, в котором говорится: «Этот пакет, который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить наступление России под Харьковом. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя. … Украинская армия получит артиллерийские снаряды 155-го и 105 калибра, 60-мм минометные мины, ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты. В пакет также вошли боеприпасы для подрыва, противотанковые мины, тактические автомобили для эвакуации техники, каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты, запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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