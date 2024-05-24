Шольц: Украинцы не способны сами программировать Taurus, поэтому Киев их не получит

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus, поскольку украинцы не смогут их сами программировать, а своих солдат Берлин отправлять «туда» не собирается, – сообщает телеканал ARD.

В интервью немецкому телеканалу Шольц сказал: «Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus, поскольку украинцы не смогут сами их программировать, а своих военных мытуда не отправим из-за риска эскалации».

«Я считаю, что проблематично передавать оружие, которое может бить на 500 км и так точно, что с точки зрения страны, которая его передает, это могло бы быть оправдано лишь в том случае, если страна сама будет определять и устанавливать цели. Контроль возможен только при участии немецких военных, а это полностью исключено. Это невозможно, поскольку мы хотим не стать участниками этого противостояния», – подчеркнул канцлер Германии.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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