СМИ: Столтенберг призвал снять ограничения на удары Украины западным оружием по территории России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал партнеров по альянсу снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам признанной на международном уровне территории России, – сообщает в пятницу, 24 мая, The Economist.

В интервью британскому изданию Столтенберг сказал: «Для союзников пришло время подумать, не пора ли им снять некоторые ограничения, которые они ввели на использование оружия, переданного ими Украине. Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идут ожесточенные бои, лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет им защиту».

«Кроме того, европейские союзники по НАТО обещали Украине миллион артиллерийских снарядов, но до сих пор мы ничего не увидели!», – раскритиковал генсек военного блока своих европейских партнеров.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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