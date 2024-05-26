В лице Путина Байден оскорбляет весь народ России – Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал недопустимым очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Дипломат пояснил, что все высказывания направлены против сплоченного народа России.

Напомним, что в субботу Байден выступал перед выпускниками военной академии Вест-Поинт, где вновь назвал Путина «жестоким тираном».

«Местным правящим кругам пора смириться с тем, что мы продолжим проводить независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах. Делая выпады в адрес Владимира Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства», – сообщил Антонов в беседе со СМИ.

Дипломат подчеркнул, что считает недопустимым подобное поведение для любого ответственного политика, а тем более для лидера страны.

«Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов «миропорядку, основанному на правилах», – указал Антонов, которого цитирует РИА Новости.

Байден давно не стесняется в выражениях, говоря о российском лидере. Так, в марте 2021 года он назвал его «убийцей», чем спровоцировал дипломатический скандал. Путин же пожелал коллеге здоровья, отметив, что «оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало».

После начала спецоперации американский президент прилюдно называл президента России «диктатором», «мясником» и «военным преступником», а также утверждал, что тот «не может оставаться у власти».

Путин отвечал на попытки главы Белого дома оскорбить его поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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