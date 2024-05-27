Путин: Россия внесет в совместный с Узбекистаном ивестфонд 400 миллионов долларов

Президент России Владимир Путин на открытии Совета регионов России и Узбекистана в понедельник, 27 мая, заявил, что в специальный совместный инвестфонд Москва внесет400 миллионов долларов, – сообщили в Кремле.

В ходе своего выступления глава государства скзал: «На заседании Совета в Ташкенте собрались представители из разных регионов, 22 российских губернаторов и 14 узбекистанских хакимов, главы министерств, ведомств, законодатели, представители бизнеса, научных и общественных кругов. То есть те, кто на практике реальными делами развивают добрососедские российско-узбекистанские отношения, включая их торгово-экономическую составляющую. Повестка дня Совета регионов весьма обширна – она включает актуальные темы, такие как углубление промышленной кооперации, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, внедрение инноваций и цифровых технологий».

«Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 миллионов долларов. Российская сторона готова внести свою долю. Наша доля составляет 400 миллионов долларов. Средства выделены и подготовлены. В ближайшие дни это будет доработано. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора экономики республики», – отметил Путин.

Ташкент, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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