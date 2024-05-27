Кабул приветствует намерение России исключить «Талибан»* из списка террористов

Глава политического офиса талибов* в Катаре Сухейль Шахин в понедельник, 27 мая, заявил, что Кабул приветствует намерение России исключить движение «Талибан»* из списка террористических организаций, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Шахин сказал : «Мы приветствуем предложение МИД России и министерства юстиции Кремлю о снятии с «Исламского Эмирата Афганистан»* статуса террористической организации. Россия следует реальной политике и ставит свои национальные интересы превыше всего. ...Мы никогда не были террористами, но мы воевали за освобождение нашей страны от иностранной оккупации. Мы хотим позитивных отношений с соседями и странами региона и мира».

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров, комментируя решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций, сказал: «Талибы* являются реальной властью. Мы никогда не убирали оттуда наше Посольство, как и Китайская Народная Республика. Посол Афганистана вручал верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину в Пекине вместе с другими послами. Казахстан недавно принял решение об исключении их из списка террористических организаций. Мы тоже собираемся. Совет Безопасности ООН талибов* как организацию не объявлял террористической. В списке есть двенадцать-пятнадцать конкретных «персонажей». Но главное – они являются реальной властью. Афганистан небезразличен нам, нашим союзникам, прежде всего в Центральной Азии. Этот процесс отражает осознание реальности».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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