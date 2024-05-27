Колокольцев осудил с президентом Таджикистана проблемы трудовой миграции

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, прибывший в Душанбе с рабочим визитом в понедельник, 27 мая, на встрече с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном обсудил сотрудничество двух стран в сферах трудовой миграции и безопасности, – сообщают местные СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой главы Таджикистана, в частности, говорится: «В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы взаимодействия правоохранительных органов Таджикистана и России, также рассмотрены другие актуальные двусторонние темы. Особый акцент был сделан на сотрудничество двух стран в сферах трудовой миграции и безопасности. …В ходе визита предусмотрена двусторонняя встреча министров внутренних дел Таджикистана и РФ, участие в церемонии открытия представительства паспортно-визовой службы МВД РФ в РТ и второй раунд таджикско-российских переговоров по комплексному обсуждению миграционных вопросов».

Душанбе, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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