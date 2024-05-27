Главы МИД ЕС не смогли договориться, как потратить российские замороженные активы на закупки оружия для Киева

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 27 мая, заявил, что главы МИД 27 стран-членов ЕС не смогли утвердить окончательное решение о направлении доходов от замороженных активов России на закупки оружия для Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава евродипломатии сказал: «Как вы знаете, ранее российские активы было политически согласовано использовать для закупок оружия для Украины. Сегодня мы одобрили нормативные акты и одобрили мое предложение использовать 90% прибыли на военные потребности Украины через Европейский фонд мира. Я не буду отрицать, что у нас были интенсивные и даже горячие дискуссии об этой военной помощи Украине, одобрение которой до сих пор наталкивается на препятствия на пути к необходимому консенсусу. …Нас обвиняют в том, что мы не выполняем свои обязательства, но у нас семь заблокированных решений по пяти миллиардам евро помощи!»

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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