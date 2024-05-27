Польские власти ввели ограничения на передвижения для российских дипломатов

Глава МИД Польши Сикорский по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 27 мая, заявил о введении ограничений на передвижение по стране российских дипломатов в связи с «борьбой с диверсиями и саботажем», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава польской дипломатии сказал: «Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы – в границах своих регионов. Это решение связано с развернутой в Польше кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем, в причастности к которым в республике подозревают российскую сторону. Российское посольство скоро получит ноту по этому вопросу. Некоторые страны уже ввели подобные ограничения. Мы рассчитываем, что и другие пойдут нашим путем».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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