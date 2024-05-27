Макрон: Европейцы не воюют с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон на праздновании Дня Европы в Дрездене в понедельник, 27 мая, заявил, что европейцы не ведут войну против России и ее народа, – сообщают СМИ.

В ходже своего выступления Макрон сказал: «Мы, европейцы, не ведем войны против России и российского народа. Однако, раны ЕС намерены продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо. Европейцы выступают за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине. Мир не будет означать капитуляции Украины. Это будет мир, который выберут сами украинцы».

Дрезден, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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