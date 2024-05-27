Боррель выступил против блокировки доходов от замороженных российских активов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 27 мая, заявил, что «ради приобретения оружия» государствам-членам Евросоюза не следует блокировать согласование документов для использования доходов замороженных активов России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава евродипломатии сказал: «Нам нужно согласовать документы, позволяющие использовать доходы от российских активов для приобретения оружия. Они уже на этой неделе будут представлены на рассмотрение постоянных представителей».

«Я не знаю, как все пройдет, какую позицию займут государства ЕС, но я хочу обратиться к ним – пожалуйста, не блокируйте их, так как в противном случае доходы от этих активов придется аккуратно хранить на наших текущих счетах», – подчеркнул Боррель.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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