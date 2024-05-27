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Вторник, 28 мая 2024, 00:44 мск

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Сеймур Херш считает, что Байден стремится к «войне с Путиным» ради повышения своего рейтинга в преддверии выборов

Фото: страница Белого дома в соцсети

Известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Джо Байден стремится к войне с Россией для повышения своего рейтинга в преддверии президентских выборов, – сообщает в понедельник, 27 мая, YouTube-канал Davidekyo.

В интервью каналу Херш сказал: «Байден хочет вступить в войну с Путиным. Я не знаю, зачем. Но об американских президентах я вам сказать могу одно, и члены администрации Байдена отмечают, что такие президенты, как Линкольн и Рузвельт стали знаменитыми, великими президентами, когда выиграли войны. И у них в администрации (Байдена, – прим.ред.) всегда «зудит» на эту тему, поскольку президент, выигравший войну, всегда получает лучшие рейтинги, чем не воевавший президент».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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