Постпредство России при ЕС: Антироссийский санкционный режим носит бессрочный и безграничный характер

И.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов в связи с введением Евросоюзом нового режима антироссийских санкций в понедельник, 27 мая, заявил, что антироссийский курс Брюсселя – это «всерьез и надолго», поскольку носит «бессрочный и безграничный характер».

В комментарии, размещенном на сайте российского постпредства при ЕС, Логвинов сказал: «Удивительно, что ЕС так долго шел к тому, чтобы наконец-то учредить санкционный режим конкретно в отношении нашей страны – «в связи с ситуацией в России». По сути он носит бессрочный и безграничный характер. Это свидетельствует о том, что антироссийский курс Брюсселя – всерьез и надолго».

«Введенные сегодня и, очевидно, ждущие своей очереди последующие нелегитимные рестрикции являются, в представлении еэсовцев, наказанием России за ее самостоятельную политику, отстаивание суверенного выбора, отказ поступиться национальными интересами. Само название режима видится ЕС формальным основанием вносить в «черный список» любого россиянина и любое юридическое лицо, которые не вписываются в западные представления о России и ее будущем. Увы, Западу не дано понять, что, как бы он ни старался, никакими ограничениями нельзя навязать нашей стране модель развития, противоречащую ее собственным приоритетам», – добавил российский дипломат.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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