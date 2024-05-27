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Вторник, 28 мая 2024, 00:44 мск

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Жены глав Франции и ФРГ рассмеялись во время посещения мемориала памяти жертв холокоста

Жена президента Франции Брижит Макрон и супруга президента ФРГ Эльке Бюденбендер во время посещения мемориала жертвам холокоста в Берлине рассмеялись по неизвестной причине, – сообщает газета Bild.

В заметке немецкого издания, сопровожденного соответствующими фотоснимками, говорится: «Во время прохода мимо каменных плит, установленных в память об убитых евреях, жены глав Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер весело рассмеялись. Что вызвало у них смех – неизвестно. Их поведение также вызвало недоумение в других европейских странах».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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