Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 мая, поздравил личный состав, ветеранов и гражданский персонал Пограничной службы ФСБ РФ с Днем пограничника.

В поздравительном видеоролике, размещенном на сайте Кремля, глава государства говорит: «Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории – от становления древнерусской государственности до сегодняшних дней. Примером стойкости и несгибаемой воли навсегда останется героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны. Приняв на себя первый удар врага, они не дрогнули, не отступили, отважно сражались на фронтах и в партизанских отрядах, уничтожали пособников нацистов, вместе со всем народом приближали Великую Победу. Сегодня вы продолжаете эти доблестные традиции: защищаете жизнь и безопасность наших граждан, суверенитет и национальные интересы страны, действуете профессионально и самоотверженно на всех рубежах России – от Арктики и Тихого океана до Чёрного и Балтийского морей».

«Отмечу, что во многом благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наёмников, предателей и диверсионных групп противника. Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жёсткий и суровый отпор. Уверен, что и впредь вы будете действовать так же смело и твёрдо в решении задач специальной военной операции, эффективно координировать свою работу с другими подразделениями ФСБ, с частями армии и флота, с правоохранительными органами, с главами регионов и муниципальных образований, конечно, опираться на поддержку людей, которые видят в вас своих надёжных защитников», подчеркнул Путин и добавил: «Хочу поблагодарить вас за верность долгу, за добросовестную службу в интересах нашей Родины и нашего народа, пожелать успехов, здоровья и всего самого доброго вам, вашим родным и близким. С праздником, уважаемые товарищи! С Днём пограничника!»

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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