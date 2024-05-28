Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во вторник, 28 мая, заявил, что несмотря на поставки западного оружия, Украина не смогла добиться военных успехов на фронтах, – передает агентство MTI.

Как сообщает Венгерское телеграфное агентство, Сийярто сказал: «Несмотря на все поставки оружия, украинцы не смогли добиться военных успехов на фронтах. Можно сказать это по-другому, красивее, опровергнуть или выставить спикера российским агентом и другом Путина и Лаврова, что беспристрастные, независимые и не финансируемые из-за рубежа СМИ здесь, в Венгрии, сравнительно часто и делают, но это – правда».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube