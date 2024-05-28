Сеймур Херш: Путин выиграет эту войну

Известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш высказал уверенность в том, что Россия выйдет победителем в конфликте с Украиной, но у Владимира Путина нет планов по «завоеванию» Европы, – сообщает YouТube-канал London Real.

В интервью каналу Херш сказал: «Путин выиграет эту войну. Я верю, что Путин не хочет завоевывать западную Европу, и не верю, что он желает вновь победить Германию. Не думаю, что он хочет чего-то большего. Путину нужна эта украинская буферная зона. Путин говорит, что это необходимость. Это ведь мы свергли пророссийское правительство в 2014 году. Сейчас это уже практически признано».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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