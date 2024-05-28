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Вторник, 28 мая 2024, 18:46 мск

Новости Политика

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Парламент Грузии преодолел вето президента и принял закон «О прозрачности»

Фото: president.gov.ge

Парламент Грузии во вторник, 28 мая, после почти четырехчасового заседания большинством голосов преодолел вето президента страны, и окончательно принял «О прозрачности внешнего влияния» (об иноагентах), – сообщают СМИ.

Сообщается, что «за» закон проголосовали 84 депутата, «против» – всего 4.

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте Законодательного вестника парламента Грузии. Документ будет должна подписать президент страны Саломе Зурабишвили, если она откажется это сделать, закон подпишет спикер парламента Шалва Папуашвили.

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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