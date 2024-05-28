США может наложить полное торговое эмбарго на Россию

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в институте Брукингса во вторник, 28 мая, заявил, что Соединенные Штаты в своей санкционной политике могут дойти до введения полного торгового эмбарго в отношении России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Сингх сказал: «История с эмбарго – не является блестящей, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто окажемся в ситуации полного торгового эмбарго».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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