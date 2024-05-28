Боррель: Никто не может заставить страны ЕС давать свое оружие Украине

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС по иностранным делам во вторник, 28 мая, заявил, что никто не может заставить страну-члена Евросоюза давать оружие Украине и разрешать ей бить этим оружием по объектам на территории России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава евродипломатии сказал: «Сейчас есть два варианта действий: первый – это предоставить Украине больше военной мощи, видя необходимость страны в защите, и второй – не давать оружие во избежание риска эскалации для ЕС. Подходы стран-членов ЕС отличаются. Я знаю, что некоторые строго против, а другие – за. И я не могу сказать, какая у большинства будет позиция по этому вопросу».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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