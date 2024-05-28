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Вторник, 28 мая 2024, 20:39 мск

Новости Политика

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Макрон выступил за разрешение Киеву наносить удары по России западным оружием

Архив, фото: пресс-служба Кремля

Президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине во вторник, 28 мая, заявил, что Украине нужно разрешить «нейтрализовать» западным оружием военные объекты на территории России, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Макрон сказал: «Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты»

«Поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта», – добавил французский лидер.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,