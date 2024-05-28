Российские военные вызволили из плена два десятка солдат республики Чад

Минобороны РФ во вторник, 28 мая, сообщили о проведении в Центральной Африке российскими военными операции по освобождению 21 военнослужащего республики Чад, захваченного в плен исламскими боевиками.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооруженных формирований. Девять месяцев назад при разминировании аэропорта в районе Тибести (Чад) исламскими боевиками были захвачены в плен 21 военнослужащий Вооруженных сил Чада и содержались в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам».

«После успешного проведения операции по освобождению все пленные были сначала доставлены в пункт временного базирования, где российскими медиками была оказана необходимая квалифицированная помощь и проведены операции по извлечению осколков. А затем под контролем и в сопровождении российских военнослужащих освобожденные были эвакуированы на родину», – добавили в Минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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