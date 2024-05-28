США выступили с угрозами в адрес Грузии за принятие закона «об иноагентах»

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге во вторник, 28 мая, заявил, что Соединенные Штаты осуждают парламент Грузии за принятие закона об иноагентах, что будет иметь негативные последствия для членства страны в ЕС, а Вашингтон уже готов ввести визовые ограничения, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Госдепа сказал: «Соединенные Штаты осуждают это действие. Одобрив закон, правящая партия «Грузинская мечта» отодвинула страну дальше от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа. Решение парламентариев угрожает демократическому пути и будущему экономической безопасности Грузии, членству в ЕС и отношениям в США. Вашингтон готов вводить визовые ограничения против тех грузинских политиков и членов их семей, которые подрывают демократические процессы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube