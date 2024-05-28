Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 28 мая, комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что «Удары Украины по территории России являются законными по международному праву, если они наносятся пропорционально», заявила, что «один бОррель – это тысяч убитых украинцев».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Какая пропорция: один бОррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения «прекрасного сада»?

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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