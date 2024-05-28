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Среда, 29 мая 2024, 00:14 мск

Новости Политика

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Госдеп и Пентагон выступили против ударов Украины по российской территории

Система Хаймарс. Фото: AFP/Getty Images

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге во вторник, 28 мая, заявил, что администрация не поощряет нанесение ударов при помощи переданного Киеву американского оружия вне зоны украинского конфликта, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Миллер сказал: «Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем удары за пределами Украины».

Следует отметить, что в Пентагоне также высказались против ударов американским оружием по территории России.

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге во вторник, 28 мая, сказала: «Позиция США относительно того, что Украина не должна применять американское оружие для ударов по целям на территории России, не изменилась».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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