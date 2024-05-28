Госдеп и Пентагон выступили против ударов Украины по российской территории

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге во вторник, 28 мая, заявил, что администрация не поощряет нанесение ударов при помощи переданного Киеву американского оружия вне зоны украинского конфликта, – сообщают СМИ.
Отвечая на соответствующий вопрос, Миллер сказал: «Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем удары за пределами Украины».
Следует отметить, что в Пентагоне также высказались против ударов американским оружием по территории России.
Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге во вторник, 28 мая, сказала: «Позиция США относительно того, что Украина не должна применять американское оружие для ударов по целям на территории России, не изменилась».
Вашингтон, Иван Бабурин
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