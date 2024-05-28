Генсек НАТО заявил о праве Украины бить западным оружием по территории России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что право на самооборону позволяет Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории, – сообщает во вторник, 28 мая, телекомпания CNN.

В интервью телекомпании Столтенберг сказал: «Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону. А самооборона включает в себя право наносить удары по целям за пределами Украины, в том числе по законным военным объектам в России. Есть национальные решения об ограничениях на использование оружия. Некоторые союзники вообще не ввели никаких ограничений, другие ввели. На мой взгляд, пришло время пересмотреть, правильно или нет вводить такие ограничения».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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