Белый дом выступил против желания Зеленского* бить западным оружием вглубь российской территории

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 28 мая, заявил, что США знают о желании Владимира Зеленского* бить западным оружием по территории России, но такие удары не поддерживают по-прежнему, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Нам известно о такой заинтересованности президента Зеленского*. Скажу вам, что на данный момент в нашей политике нет изменений. Мы не поощряем применения вооружений, поставляемых США, для нанесения ударов вглубь России и не способствуем этому».

Со своей стороны заместитель пресс-секретаря американского минобороны Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне заявила, что США верят, что у Украины есть возможность добиться успехов на поле боя и без нанесения ударов вглубь российской территории.

«Мы верим, что украинцы могут добиться успеха, продолжая отвоевывать территорию и используя для этого предоставленные США вооружения. США отправляют Киеву множество различных вооружений, включая артиллерию, средства воздушной обороны дальнего радиуса и другие средства ПВО. Наша позиция не меняется – мы верим, чтос нашей помощью украинцы могут добиться успеха на поле боя», – сказала представитель Пентагона, комментируя ограничение на удары Украины американским оружием по территории России.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube