«Что-то будет...» – политолог про назначение Дюмина в Госсовет России

Назначение Алексея Дюмина секретарем Госсовета России – это только начало интересных событий. Так считает политолог Андрей Перла.

Напомним, что сегодня ан сайте Кремля появился указ о назначении бывшего тульского губернатора секретарем Государственного Совета. Ранее данную должность занимал Игорь Левитин.

«Про Государственный Совет я сразу после поправок в Конституцию 2020 года писал, что он в новых условиях должен стать главным центром управления страной, сопряжением решений по развитию отдельных регионов и России в целом. Однако грандиозная роль ГС оказалась зафиксированной в Конституции, но не реализованной на практике. Даже несмотря на формальное появление в АП управления по обеспечению деятельности Госсовета. Теперь начальником институции становится «любимый генерал» президента, человек, который по общему мнению пользуется огромным влиянием. И наконец-то повышен из тульских губернаторов – получается, до позиции начальника всех губернаторов страны. Что-то будет...» – отметил Перла в своем тг-канале «Умный еврей при губернаторе»

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube