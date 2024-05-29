Путин увеличил штрафы за некачественные коммунальные услуги

Президент России Владимир Путин в среду, 29 мая, подписал закон об увеличении штрафов до 100 тысяч рублей для ресурсоснабжающих организаций за отключение воды, света и тепла, а также за плохие коммунальные услуги.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, в частности, говорится: «Административные штрафы за соответствующие нарушения установлены в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Повторное совершение административного правонарушения повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Закон вступает в силу через десять дней после опубликования».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ранее законопроект, сказал, что он защитит права потребителей в сфере ЖКХ.

«Ранее был установлен запрет на привлечение коллекторов к возврату долгов по ЖКХ. Однако ресурсоснабжающие компании нашли другой способ – они ограничивают предоставление гражданам коммунальных услуг. Отключают тепло, горячую воду или свет. Часто должниками являются управляющая компания или несколько человек, а страдают все жители дома, включая тех, кто платит по счетам», – подчеркнул спикер Госдумы.

Со своей стороны первый замглавы комитета ГД по строительству и ЖКХ Павел Качкаев сказал: «Принятие закона позволит повысить ответственность ресурсоснабжающих организаций перед людьми. Документ усиливает ответственность для ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных услуг ЖКХ – грязную воду, отключение света и отопления зимой и другое».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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