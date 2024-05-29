Лавров призвал страны отказаться от участия в украинской «мирной конференции» в Швейцарии

Глава МИД России Сергей Лавров на «круглом столе» в Дипломатической академии МИД РФ в среду, 29 мая, призвал страны мирового большинства не поддаваться давлению США и отказаться от участия «мирной конференции» в Швейцарии, созываемой по инициативе Киева.

В сообщении пресс-службы российского МИДа говорится: «Противостояние обрело глобальную проекцию, поскольку Запад вовлекает в него страны мирового большинства, стремясь ограничить их взаимодействие с Россией. Министр призвал не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от приглашения принять участие в «саммите мира», который организуется в Швейцарии 15-16 июня».

«Цель «мирной конференции» не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта вокруг Украины, как это заявляется, а выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума», – подчеркнул Лавров.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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